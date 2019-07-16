Більче-Волицько-Угерське газосховище має стратегічний запас блакитного палива – біля 8 млрд кубометрів – це більше половини усього газу в Україні. Сховище збудоване на території колишнього родовища, з якого газ викачали ще в радянські часи. Зараз же сюди паливо вже закачують. Україна готується до енергетичного протистояння з Росією.

Критичний кожен день. До кінця року Україна повинна закачати в свої сховища мінімум 20 млрд кубометрів. А все через те, що в грудні закінчується десятирічний контракт між російським Газпромом та українським Нафтогазом про транзит блакитного палива до Європи. З 1 січня 2020-го транспортування газу через Україну має всі шанси припинитися. І Україна може не протриматись, якщо не закачає потрібні обсяги газу.

Транзит російського палива щороку приносить до української скарбниці більше мільярда доларів чистого прибутку. Але припинення транспортування – це не лише втрати до бюджету, а й загроза забезпечення газом самої України.

Київ не купує газ у Москви вже 4 роки. Попри це, ми залежимо від транзиту палива до Європи. Саме у неї Україна російський газ і перекуповує. Окрім того, транзит ще й забезпечує тиск в трубах під час постачання газу вже українським споживачам.

За словами заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль, Україна наразі веде переговори про збільшення постачання газу з території наших сусідів – Словаччини, Угорщини та Польщі. Утім, до початку зими ці переговори навряд чи закінчаться підписаними контрактами. Поляки не розширили пропускну здатність своїх труб, а угорців і словаків Москва намагається відмовити співпрацювати з Україною пропозиціями, від яких, як кажуть, не можна відмовитись.

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Зменшити залежність від іноземного газу можна було б за рахунок збільшення видобутку власного. Уже сьогодні 2/3 об’єму блакитного палива, спожитого в Україні, викачано із власних надр. Утім, покладів достатньо було б навіть для експорту. Що ж стримує збільшення видобутку газу?

Бурових вишок, що качають газ, в Україні могло б бути в рази більше. Від початку конфлікту з Росією Україна збільшила видобуток власного газу приблизно на 5%, а мала б на 50%, – каже керівник Нафтогазу Андрій Коболєв. Найбільша проблема – це відсутність дозволів на буріння. Їх видає місцева влада.

Україна поки не може обійтися без імпорту газу. Чим Москва і шантажує Київ. Газпром пропонує повернутись до старого контракту по закупівлі газу напряму з Росії, а також відмовитись від судових претензій. В першу чергу від процесу в міжнародному арбітражі у Стокгольмі. Суд визнав, що Україна недоотримала за транзит більше $2 млрд.

Як Україна готується до нової газової війни з Росією

Аби дотиснути Київ уже цього року, Москва планувала запустити два газогони в обхід України – так званий Південний потік по дну Чорного моря до Балкан та Північний потік 2 – через Балтійське море до Німеччини. Проте цього року їх закінчити напевно не вдасться. Данія відмовилась прокладати Північний потік 2 через свої територіальні води. А ще Данія побоюється за власну екологію. На дні її Балтійського узбережжя, де планували прокласти трубу, є захоронена зброя, в тому числі і хімічна, яка залишилася після Другої світової війни.

Та Росія за будь-що хоче продовжити будівництво і вже оголосила про прокладення труби в обхід Данії, незважаючи на здорожчання проекту та затягування строків здачі. Єдине, що може стримати росіян – це позиція Німеччини – ключового бізнес-партнера по Північному потоку 2. Керівництво ФРН може наполягти, щоб частина транзиту все ж таки залишилась за Україною. Тим паче, що українська труба зручніша для транспортування, – кажуть російські експерти.

Натиснути на ФРН можуть Сполучені Штати. Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США вже підтримав законопроект про санкції проти європейських компаній, пов’язаних із будівництвом Північного потоку 2. Далі голосування конгресменів і закон відправляється на підпис президенту. Тільки от позиція Трампа поки не зрозуміла.

Цікаво, що у 1982 році, коли Радянський Союз будував трубу до Європи через територію України, Штати вже вводили санкції проти європейців. Цього разу німці навряд чи підуть на поступки американцям. Але можуть спробувати зіграти у свою гру аби отримати контроль над українською газовою трубою.

В Нафтогазі ідею здати трубу в оренду іноземній компанії підтримують. Тоді б Україна отримала б і союзника в протистоянні з Росією, і газ, яким наповнювати трубу. Можливо, це стане предметом майбутніх переговорів? Український президент вже анонсував газову зустріч з представниками ЄС та Росії, яка може відбутися у вересні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Газпром готовий продовжити контракт на транзит газу з Україною.