Александр Вилкул прокомментировал гибель кандидата в народные депутаты Василия Мосякина.

Александр Вилкул в эфире Свободы слова на ICTV прокомментировал гибель кандидата в народные депутаты от Оппозиционного блока Василия Мосякина, который баллотировался на 132 избирательном округе.

Одна из версий следствия – это самоубийство.

Александр Вилкул отметил, что в партии не верят в то, что за четыре дня до выборов Василий Мосякин мог бы это сделать.

Я хорошо знал Василия. Недавно встречался с ним во время предвыборной поездки. Это была хороший, жизнерадостный, веселый человек, – добавил Александр Вилкул.

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Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к министру внутренних дел взять дело под контроль.

Напомним, в городе Первомайск Николаевской области с огнестрельным ранением нашли кандидата в депутаты Василия Мосякина.