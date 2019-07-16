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Факти / Україна

Смерть Мосякіна: Вілкул звернувся до Зеленського

Олександр Вілкул прокоментував загибель кандидата в народні депутати Василя Мосякіна.

Смерть Мосякіна: Вілкул звернувся до Зеленського

Олександр Вілкул в ефірі Свободи слова на ICTV прокоментував загибель кандидата в народні депутати від Опозиційного блоку Василя Мосякіна, який балотувався на 132 виборчому окрузі.

Одна з версій слідства – це самогубство.

Олександр Вілкул зазначив, що у партії не вірять в те, що за чотири дні до виборів Василь Мосякін міг би це зробити.

Я добре знав Василя. Нещодавно зустрічався з ним під час передвиборчої поїздки. Це була хороша, життєрадісна, весела людина, – додав Олександр Вілкул.

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Він звернувся до президента України Володимира Зеленського та до міністра внутрішніх справ взяти справу під контроль.

Нагадаємо, у місті Первомайськ Миколаївської області з вогнепальним пораненням знайшли кандидата в депутати Василя Мосякіна.

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