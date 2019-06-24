Предприниматели и мэры более 70 городов: кто в списке Оппозиционного блока

Политсилы продолжают детально знакомить со списками своих партий. Оппозиционный блок собрал в своем списке предпринимателей, производителей и более 70 мэров городов. Политики планируют продолжить глубокую децентрализацию и уверены, что имеют план действий для всех сфер.

Например, за последние 4 года Ужгород ощутимо изменился. Здесь обновляют площади и улицы, капитально ремонтируют жилой фонд. На десятках многоэтажек заменили крыши. Ремонтируют водопровод, канализацию и электросети. В прошлом году заработал и современный Центр предоставления админуслуг. Своим детищем мэр города Богдан Андриив не нарадуется.

Довольны люди и реконструкцией набережной Независимости, на которой растет самая длинная в Европе липовая аллея. Вручную, чтобы не навредить деревьям, заменили старую мостовую, постелили асфальт, заменили скамейки, светильники и урны для мусора.

– Мы представляем всю Украину, защищаем наши национальные интересы. В городах будет оставаться больше денег, мы поддержим промышленность, чтобы был реальный рост зарплат и пенсий, сами будем решать как будут называться наши города и улицы, на каком языке разговаривать и какие памятники ставить, – отметил Александр Вилкул.

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А вот мэр Запорожья Владимир Буряк сам в парламент не идет, но делегирует представителей промышленного региона. Чтобы они могли защищать интересы общества. А сдвиги есть. Старые маршрутки вытесняет новый муниципальный транспорт. За деньги города купили почти сотню новых автобусов. На очереди электротранспорт.

Амбициозный проект – построение нового терминала местного аэропорта. Он обойдется почти в миллиард гривен. Строительство уже на финише. Это не только увеличит доходы коммунального аэропорта, но и будет поощрять иностранных инвесторов, считает мэр.

В общем, в списке оппозиционного блока более 70 глав городов и руководителей крупных компаний. Из самых известных здесь мэры Харькова, Одессы, Мариуполя. Они объединились. чтобы возродить экономику и вернуть мир стране, – отмечают оппоблоковцы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что у нового Оппозиционного блока во главе с Мураевым серьезные шансы для прохождения в парламент.

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