PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

США і Велику Британію ще не запрошували в нормандський формат – Пристайко

Україна не надсилала офіційні запрошення США і Великій Британії щодо участі у переговорах у нормандському форматі.

Вадим Пристайко

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко під час брифінгу заявив, що наразі Україна не надсилала запрошення Великій Британії і США із пропозицією взяти участь у переговорах у нормандському форматі.

За його словами, є низка націй, які були зацікавлені в участі у нормандському форматі.

Серед них заступник керівника Офісу президента назвав Польщу і Канаду.

Читайте: У Кремлі допускають відновлення нормандського формату

– Сполучені Штати – це логічний вибір, оскільки вони брали участь у Женевському форматі, якщо згадати історію. Тобто, можна зрозуміти, звідки йдуть такі ініціативи, – сказав Пристайко.

До слова, наступну зустріч радників лідерів країн нормандського формату проведуть до кінця літа.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

“Пересиділи” на посаді: чому Зеленський звільняє послів
Наступну зустріч у нормандському форматі на рівні радників проведуть до кінця літа
Зеленський увів у склад РНБО Богдана, Пристайка і Рябошапка
У Парижі пройшла перша зустріч радників у нормандському форматі: що відомо
Зустріч у нормандському форматі можлива за умови компромісу України та РФ
У Кремлі допускають відновлення нормандського формату
Тест на межі компромісу. Результати зустрічі Зеленського з Макроном і Меркель
Зустріч на рівні радників країн нормандської четвірки запланована на липень
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка