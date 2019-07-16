Україна не надсилала офіційні запрошення США і Великій Британії щодо участі у переговорах у нормандському форматі.

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко під час брифінгу заявив, що наразі Україна не надсилала запрошення Великій Британії і США із пропозицією взяти участь у переговорах у нормандському форматі.

За його словами, є низка націй, які були зацікавлені в участі у нормандському форматі.

Серед них заступник керівника Офісу президента назвав Польщу і Канаду.

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– Сполучені Штати – це логічний вибір, оскільки вони брали участь у Женевському форматі, якщо згадати історію. Тобто, можна зрозуміти, звідки йдуть такі ініціативи, – сказав Пристайко.

До слова, наступну зустріч радників лідерів країн нормандського формату проведуть до кінця літа.