PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Визит венгерской делегации на Закарпатье перед выборами недопустим – Пристайко

Визит венгерской делегации на Закарпатье накануне парламентских выборов в Украине недопустим.

Визит венгерской делегации на Закарпатье перед выборами недопустим – Пристайко

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что МИД Украины обращался к венгерским дипломатам с просьбой до окончания парламентских выборов избегать шагов, которые могут рассматриваться как завуалированная поддержка определенных политических сил.

Мне кажется, когда идет подготовка к выборам, можно было бы, как соседнему и дружественному государству, воздержаться от таких поездок. Именно такая рекомендация была. К сожалению, венгерские коллеги не услышали нас и начали действовать волюнтаристски. Мы – цивилизованная страна и не запрещаем въезд, например, министру Сийярто, который сегодня прибыл в Украину, – отметил Вадим Пристайко.

Читайте: Замена послов: Пристайко анонсировал новые лица

К слову, игнорируя соответствующие рекомендации МИД Украины, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 16 июля посетил город Берегово Закарпатской области, где принял участие в ряде публичных мероприятий.

Хотя ему предлагали посетить сначала Киев, а затем с представителями Украины – Закарпатскую область.

К сожалению, венгерская сторона нас не услышала. Она решила делать так, как она делает уже определенное время. Я считаю, что эта практика является недопустимой, – добавил Вадим Пристайко.

Поэтому МИД обратится в компетентные органы с просьбой дать правовую оценку данной ситуации.

Напомним, Венгрия готова снять вето на переговоры Украины с НАТО при определенных условиях.

Источники: Офис Президента, МИД

Фото: Офис Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Замена послов: Пристайко анонсировал новые лица
Посла Украины в РФ пока не будут назначать – Пристайко
“Пересидели” на должности: почему Зеленский увольняет послов
США и Великобританию еще не приглашали в нормандский формат – Пристайко
Следующую встречу в нормандском формате на уровне советников проведут до конца лета
Зеленский ввел в состав СНБО Богдана, Пристайко и Рябошапку
Делегацию ПАСЕ не обязаны приглашать наблюдателями на выборах – МИД
Авария судна в Будапеште: суд выпустил под залог украинского капитана
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка