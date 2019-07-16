Визит венгерской делегации на Закарпатье накануне парламентских выборов в Украине недопустим.

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что МИД Украины обращался к венгерским дипломатам с просьбой до окончания парламентских выборов избегать шагов, которые могут рассматриваться как завуалированная поддержка определенных политических сил.

Мне кажется, когда идет подготовка к выборам, можно было бы, как соседнему и дружественному государству, воздержаться от таких поездок. Именно такая рекомендация была. К сожалению, венгерские коллеги не услышали нас и начали действовать волюнтаристски. Мы – цивилизованная страна и не запрещаем въезд, например, министру Сийярто, который сегодня прибыл в Украину, – отметил Вадим Пристайко.

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К слову, игнорируя соответствующие рекомендации МИД Украины, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 16 июля посетил город Берегово Закарпатской области, где принял участие в ряде публичных мероприятий.

Хотя ему предлагали посетить сначала Киев, а затем с представителями Украины – Закарпатскую область.

К сожалению, венгерская сторона нас не услышала. Она решила делать так, как она делает уже определенное время. Я считаю, что эта практика является недопустимой, – добавил Вадим Пристайко.

Поэтому МИД обратится в компетентные органы с просьбой дать правовую оценку данной ситуации.

Напомним, Венгрия готова снять вето на переговоры Украины с НАТО при определенных условиях.