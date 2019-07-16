Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні парламентських виборів в Україні є неприпустимим.

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко повідомив, що МЗС України зверталося до угорських дипломатів з проханням до закінчення парламентських виборів уникати кроків, які можуть розглядатися як завуальована підтримка певних політичних сил.

Мені здається, коли відбувається підготовка до виборів, можна було б, як сусідній і дружній державі, утриматися від таких поїздок. Саме така рекомендація була. На жаль, угорські колеги не почули нас і почали діяти волюнтаристськи. Ми – цивілізована країна і не забороняємо в’їзд, наприклад, міністру Сіярто, який сьогодні прибув до України, – зазначив Вадим Пристайко.

Читайте: Заміна послів: Пристайко анонсував нові обличчя

До слова, ігноруючи відповідні рекомендації МЗС України, міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 16 липня відвідав місто Берегове Закарпатської області, де взяв участь у низці публічних заходів.

Хоча йому пропонували відвідати спочатку Київ, а потім з представниками України – Закарпатську область.

На жаль, угорська сторона нас не почула. Вона вирішила робити так, як вона робить уже певний час. Я вважаю, що ця практика є неприпустимою, – додав Вадим Пристайко.

Тому МЗС звернеться до компетентних органів з проханням надати правову оцінку зазначеній ситуації.

Нагадаємо, Угорщина готова зняти вето на переговори України з НАТО за певних умов.