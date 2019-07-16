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Факты / Украина

Законы о декоммунизации и об образовании конституционны – решение КСУ

На заседании Конституционного суда подтвердили конституционность закона о декоммунизации и языковой статьи закона об образовании.

Конституційний суд

В пресс-службе Конституционного суда Фактам ICTV подтвердили информацию о том, что КСУ признал конституционными закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики и языковую статью закона об образовании.

Соответствующие решения Конституционный суд принял во время закрытого заседания.

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В частности, КСУ пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима пытается оправдать тоталитаризм и угрожает украинской государственности.

К слову, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков высказал мнение о том, что вопрос декоммунизации должен решаться на местных референдумах.

Фото: Dreamstime

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