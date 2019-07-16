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Факти / Україна

Закони про декомунізацію і про освіту конституційні – рішення КСУ

На засіданні Конституційного суду підтвердили конституційність закону про декомунізацію і мовної статті закону про освіту.

Конституційний суд

У прес-службі Конституційного суду Фактам ICTV підтвердили інформацію про те, що КСУ визнав конституційними закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки і мовну статтю закону про освіту.

Відповідні рішення Конституційний суд ухвалив під час закритого засідання.

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Зокрема, КСУ дійшов висновку, що пропаганда комуністичного режиму намагається виправдати тоталітаризм і загрожує українській державності.

До слова, лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков висловив думку про те, що питання декомунізації має вирішуватися на місцевих референдумах.

Фото: Dreamstime

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