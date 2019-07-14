Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, а не в стенах парламента, считает лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.
Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эксклюзивном интервью Фактам недели на ICTV высказал мнение о том, кто должен принимать решения о декоммунизации.
По его словам, решение о переименовании городов, сел или улиц “должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет” – то есть через местный референдум.
– К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей, – отметил Разумков.
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Напомним, на днях в Харькове вернули на место памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
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