Александр Власов уволен с должности и. о. головы Государственной фискальной службы.

Кабинет министров одобрил увольнение и. о. головы Государственной фискальной службы Александра Власова.

Решение было единогласно принято на заседании правительства.

– Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано – сегодня решение одобрено, – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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Он напомнил, что ГФС больше не существует, как отдельная служба. Вместо нее появились налоговая и таможенная службы.

По словам премьера, ликвидацией ГФС теперь будет заниматься один из директоров ее департаментов.

Напомним, 13 июля президент Владимир Зеленский отчитал Власова связи с невыполнением им соглашения об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины и потребовал написать заявление об отставке.