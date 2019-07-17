Олександр Власов звільнений з посади в. о. голови Державної фіскальної служби.
Кабінет міністрів схвалив звільнення в. о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.
Рішення було одноголосно ухвалене на засіданні уряду.
– Як ви знаєте, з ДФС Власов написав заяву на звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано – сьогодні рішення схвалено, – сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Читайте: Власов послухався Зеленського і подав заяву на звільнення
Він нагадав, що ДФС більше не існує як окрема служба. Замість неї з’явилися податкова і митна служби.
За словами прем’єра, ліквідацією ДФС тепер займатиметься один з директорів її департаментів.
Нагадаємо, 13 липня Володимир Зеленський відчитав Власова через невиконання ним домовленості про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України і попросив його написати заяву на звільнення.