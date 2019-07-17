Олександр Власов звільнений з посади в. о. голови Державної фіскальної служби.

Кабінет міністрів схвалив звільнення в. о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.

Рішення було одноголосно ухвалене на засіданні уряду.

– Як ви знаєте, з ДФС Власов написав заяву на звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано – сьогодні рішення схвалено, – сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

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Він нагадав, що ДФС більше не існує як окрема служба. Замість неї з’явилися податкова і митна служби.

За словами прем’єра, ліквідацією ДФС тепер займатиметься один з директорів її департаментів.