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Факти / Україна

Кабмін звільнив в. о. голови ДФС Власова

Олександр Власов звільнений з посади в. о. голови Державної фіскальної служби.

власов

Кабінет міністрів схвалив звільнення в. о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.

Рішення було одноголосно ухвалене на засіданні уряду.

– Як ви знаєте, з ДФС Власов написав заяву на звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано – сьогодні рішення схвалено, – сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Читайте: Власов послухався Зеленського і подав заяву на звільнення

Він нагадав, що ДФС більше не існує як окрема служба. Замість неї з’явилися податкова і митна служби.

За словами прем’єра, ліквідацією ДФС тепер займатиметься один з директорів її департаментів.

Нагадаємо, 13 липня Володимир Зеленський відчитав Власова через невиконання ним домовленості про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України і попросив його написати заяву на звільнення.

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