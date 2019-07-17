Перед выходными в Украине придет потепление, и в день парламентских выборов 21 июля температура местами достигнет +30 +33.

С пятницы, 19 июля, температура воздуха в Украине начнет повышаться и в день выборов в Верховную Раду, 21 июля, достигнет +25 +30 градусов, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на юге, востоке, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях – от +28 +33.

– В Киеве также ощутимо потеплеет, на протяжении 19-21 июля ожидается +25 +28 градусов, – рассказала синоптик.

В то же время она отметила, что в пятницу, субботу, воскресенье на западе и севере вероятны кратковременные дожди с грозами, на остальной территории сухо и солнечно.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на неделю.

Источник: Наталка Діденко