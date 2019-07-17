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Факти / Україна

Реформа Кабміну: як скоротять міністерства та інші органи влади

У зв’язку з реформуванням Кабміну може зменшитися кількість віце-прем’єр-міністрів, які не очолюють міністерства.

Реформа Кабміну: як скоротять міністерства та інші органи влади

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив, що через реформування Кабміну може зменшитися кількість членів уряду та віце-прем’єрів, які не очолюють міністерства.

Також реформа стосуватиметься скорочення центральних органів виконавчої влади, які не є міністерствами і знаходяться у сфері управління відповідних міністерств.

Руслан Рябошапка зауважив, що робота з питання мінімізації кількості міністерств і реформування Кабміну триває.

Адміністративну реформу необхідно проводити, і вона повинна виходити не з тих принципів, що під людину створюється орган. Навпаки, якщо є певні державні функції, то ми повинні дивитися, які центральні органи виконавчої влади повинні забезпечувати реалізацію цих функцій, – додав він.

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До слова, раніше Руслан Рябошапка заявив, що реформування Кабінету міністрів після позачергових парламентських виборів передбачатиме, зокрема, зменшення кількості міністерств.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що кількість міністерств в Україні можна скоротити до 12.

Джерело: Укрінформ

Фото: Офіс Президента

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