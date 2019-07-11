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Факты / Украина

Количество министерств можно сократить – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что количество министерств в Украине можно сократить до 12.

Количество министерств можно сократить – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что сокращение количества министерств в Украине с 19 до 12 способствует оптимизации работы правительства.

По его словам, 12 министерств будет достаточно для того, чтобы управлять всеми необходимыми процессами.

Он добавил, что имеет четкое представление о том, каким должно быть взаимодействие.

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Гройсман считает, что большое количество министерств приводит к потере качества их работы.

К слову, Кабинет министров одобрил сокращение ОГА и РГА на 50% с 2020 года.

Источник: Кабмин

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