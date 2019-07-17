Анатолий Гриценко рассказал, какие преимущества от членства в НАТО и чем будет заниматься в новом парламенте.

Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция, объяснил, почему его политсила будет бороться за вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил во время эфира Свободы слова на ICTV.

– Мы увидели, что такое внеблоковость, увидели, что такое, когда у нас нет союзников – мы потеряли Крым и часть Донбасса. Надо делать правильные выводы.

По его словам, если страна хочет сама себя защищать, нужно втрое больше военный бюджет и численность армии. Для этого страны объединяются в такие союзы, как НАТО.

– Если бы Украина была членом НАТО на рубеже 2014 года, никакая Россия не сунулась бы, – подчеркнул политик.

Гриценко отметил, что поддерживает решение зафиксировать членство Украины в НАТО и ЕС как стратегическую цель. Это, кстати, уже прописано в Конституции Украины.

Он также добавил, что будет работать над вопросами вступления в эти организации в новом парламенте:

– Мы будем на это работать. Она (цель вступить в НАТО, – Ред.) абсолютно правильная. Это будет гарантия безопасности Украины.

К слову, Гриценко назвал страны, которые должны присоединиться к переговорам по Донбассу.