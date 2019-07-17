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Факти / Україна / Політика

Якби Україна була членом НАТО, Росія не сунулась би – Гриценко

Анатолій Гриценко розповів, які переваги від членства в НАТО і чим буде займатись у новому парламенті.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко, лідер партії Громадянська позиція, пояснив, чому його політсила боротиметься за вступ України у НАТО. Про це він заявив під час ефіру Свободи слова на ICTV.

– Ми побачили, що таке позаблоковість, побачили, що таке, коли у нас немає союзників – ми втратили Крим і частину Донбасу. Треба робити правильні висновки.

За його словами, якщо країна хоче сама себе обороняти, потрібен втричі більші військовий бюджет і чисельність армії. Для цього країни об’єднуються в такі союзи, як НАТО.

– Якби Україна була членом НАТО на рубежі 2014 року, ніяка Росія не сунулась би, – наголосив політик.

Гриценко зазначив, що підтримує рішення зафіксувати членство України в НАТО і ЄС як стратегічну мету. Це, до речі, вже прописано в Конституції України.

Він також додав, що працюватиме над питаннями вступу до цих організації у новому парламенті:

– Ми будемо на це працювати. Вона (мета вступити в НАТО, – Ред.) абсолютно правильна. Це буде гарантія безпеки України.

До слова, Гриценко назвав країни, які мають приєднатись до переговорів щодо Донбасу.

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