Владимир Зеленский пообещал уволить главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка после назначения нового Кабмина.

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк будет уволен после назначения нового состава Кабинета министров.

Об этом в ходе рабочей поездки в Николаев в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам лидера государства, причиной будущей отставки главы Укртрансбезопасности стала статистика его работы.

Зеленский рассказал, что просил решить вопрос об увольнении Ноняка премьер-министра Владимира Гройсмана, но тот сказал, что “сейчас это решение от него не зависит”.

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– Будет новый премьер-министр – мы уволим этого человека, – заявил президент.

Напомним, во время визита в Николаев Зеленский приказал уволиться и.о. главы Николаевской ОГА.