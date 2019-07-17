Володимир Зеленський пообіцяв звільнити главу Укртрансбезпеки Михайла Ноняка після призначення нового Кабміну.

Глава Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк буде звільнений після призначення нового складу Кабінету міністрів.

Про це під час робочої поїздки до Миколаєва у середу заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами лідера держави, причиною майбутньої відставки глави Укртрансбезпеки стала статистика його роботи.

Зеленський розповів, що просив вирішити питання про звільнення Ноняка прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, але той сказав, що “зараз це рішення від нього не залежить”.

Читайте: Офіс Зеленського створює Раду з питань свободи слова

– Буде новий прем’єр-міністр – ми звільнимо цю людину, – заявив президент.

Нагадаємо, під час візиту до Миколаєва Зеленський наказав звільнитися в.о. голови Миколаївської ОДА.