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Факты / Украина

Почему вы к людям относитесь, как к скоту? Зеленский приказал уволиться в. о. главе Николаевской ОГА

Президент Владимир Зеленский в Николаеве попросил исполняющего обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня написать заявление об увольнении.

Почему вы к людям относитесь, как к скоту? Зеленский приказал уволиться в. о. главе Николаевской ОГА

Во время визита президента Владимира Зеленского в Николаев, глава государства попросил исполняющего обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня написать заявление об увольнении.

Бонь сам признался президенту, что не планирует работать главой Николаевской ОГА.

После этого Зеленский попросил чиновника написать заявление об увольнении.

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Во время поездки в Николаев президент также сравнил местных чиновников с бандитами.

– Почему вы к людям относитесь, как к скоту?… Все говорят, Николаев – бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: Лети в Николаев – это самый бандитский город Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно? – сказал Зеленский.

К слову, президент Владимир Зеленский принял решение об увольнении 12 украинских послов, поскольку они “пересидели” на должностях.

Видео: НикВести HD

Источник: Офис Президента

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