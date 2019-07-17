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Факты / Украина

Освобождение украинских моряков: Денисова предложила вариант

Украинский омбудсмен Людмила Денисова считает решение российского суда в отношении украинских моряков прогнозируемым и назвала один из возможных вариантов их освобождения.

Людмила Денісова

Людмила Денисова предложила освободить содержавшихся в России 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.

– В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предыдущем досудебном рассмотрении, если такое будет, – отметила украинский омбудсмен.

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Она также выразила надежду, что это станет возможным.

Напомним, 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, на три месяца.

ИсчтоникЛюдмила Денісова

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