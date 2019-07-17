Український омбудсмен Людмила Денісова вважає рішення російського суду щодо українських моряків прогнозованим та назвала один із можливих варіантів їх звільнення.

Людмила Денісова запропонувала звільнити утримуваних у Росії 24 військовополонених українських моряків під її особисте зобов’язання.

– У кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов’язання або поручителя. Я як уповноважений Верховної Ради України з прав людини запропонувала своє таке зобов’язання про забезпечення участі наших військовополонених у попередньому досудовому розгляді, якщо таке буде, – наголосила український омбудсмен.

Читайте: Звільнення українських моряків: РФ відмовилася виконувати рішення суду ООН

Вона також висловила сподівання, що це стане можливим.

Нагадаємо, 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту 24 українським морякам, затриманим у Керченській протоці, на три місяці.

Джерело: Людмила Денісова