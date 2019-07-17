Представители украинского бизнеса дали более оптимистичный прогноз по курсу гривны на следующие 12 месяцев.

Украинские бизнесмены считают, что в течение следующих 12 месяцев курс гривны будет находиться на уровне 28,82 грн за доллар.

Это лучше показателя в 29,32 грн за доллар, который прогнозировали в предыдущем квартале.

Кроме того, приблизительно треть компаний ожидает, что курс национальной валюты не поднимется выше 28 грн за доллар.

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Также представители бизнеса ожидают замедления роста потребительских цен до 7,7% в указанный период.

Опрос 699 предприятий из 22 регионов Украины проводил Национальный банк в период с 3 мая по 4 июня 2019 года. Указанные предприятия представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам и количеству работников.

К слову, Украина вышла из списка топ-20 стран с самой высокой инфляцией.