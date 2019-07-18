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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Чому гривня зміцнюється до долара – в НБУ назвали причини

Головними причинами укріплення курсу гривні до долара з початку 2019 року стали зовнішня кон’юнктура та вкладення нерезидентів в ОВДП.

Чому гривня зміцнюється до долара – в НБУ назвали причини

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що політичні процеси не впливають на курс національної валюти. Зміцнення гривні відбувається за рахунок вкладення нерезидентів у облігації внутрішнього державного займу.

Смолій зазначив, що з початку року спостерігалася сприятлива кон’юнктура на зовнішніх ринках для товарів українського експорту.

– Це спричинило збільшення пропозиції валюти на ринку і, як наслідок, укріплення гривні, – сказав він.

Голова НБУ запевняє, що парламентські вибори не повинні вплинути на курс гривні.

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– Подвійні вибори мали певне очікування ризиків на фінансових ринках, але абсолютно це ніяким чином не впливало на валютний курс. Він формується завдяки попиту і пропозиції, – додав Смолій.

Раніше Факти ICTV писали про те, що українські підприємці покращили прогноз щодо курсу гривні.

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