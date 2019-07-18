В Киеве из-за бесплатного концерта группы Океан Эльзы могу закрыть две станции метро.
В Киеве 19 июля могут ограничить работу станций метро Контрактовая площадь и Почтовая площадь.
– Если пассажиропоток будет превышать технические возможности, в целях безопасности мы будем вынуждены закрыть станции Контрактовая площадь и Почтовая площадь. Учтите при планировании маршрутов, пожалуйста, – отметили в столичном метрополитене.
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Ограничения в работе метро связанны с проведением бесплатного концерта группы Океан Эльзы на Контрактовой площади в 20.45.
Друзі!
Завтра, 19 липня, на Подолі масові заходи. Якщо пасажиропотік перевищуватиме техможливості, задля безпеки ми будемо змушені прикрити станції “Контрактова площа” та “Поштова площа”
Врахуйте при плануванні маршрутів, будь ласка! pic.twitter.com/U7QC2bjbDO
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 18, 2019
Ранее Факты ICTV писали, что с 15 июля на станциях метро Нивки и Ипподром перестанут продавать и принимать жетоны.