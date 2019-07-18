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Факты / Украина

Концерт Океана Эльзы в Киеве: 19 июля могут закрыть две станции метро

В Киеве из-за бесплатного концерта группы Океан Эльзы могу закрыть две станции метро.

Концерт Океана Эльзы в Киеве: 19 июля могут закрыть две станции метро

В Киеве 19 июля могут ограничить работу станций метро Контрактовая площадь и Почтовая площадь.

– Если пассажиропоток будет превышать технические возможности, в целях безопасности мы будем вынуждены закрыть станции Контрактовая площадь и Почтовая площадь. Учтите при планировании маршрутов, пожалуйста, – отметили в столичном метрополитене.

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Ограничения в работе метро связанны с проведением бесплатного концерта группы Океан Эльзы на Контрактовой площади в 20.45.

Ранее Факты ICTV писали, что с 15 июля на станциях метро Нивки и Ипподром перестанут продавать и принимать жетоны.

Фото: УНИАН

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