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Факти / Україна

Концерт Океана Ельзи у Києві: 19 липня можуть закрити дві станції метро

У Києві через безкоштовний концерт гурту Океан Ельзи можу закрити дві станції метро.

Концерт Океана Ельзи у Києві: 19 липня можуть закрити дві станції метро

У Києві 19 липня можуть обмежити роботу станцій метро Контрактова площа та Поштова площа.

– Якщо пасажиропотік перевищуватиме технічні можливості, в цілях безпеки ми будемо змушені закрити станції Контрактова площа та Поштова площа. Врахуйте це під час планування маршрутів, будь ласка, – зазначили у столичному метрополітені.

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Обмеження в роботі метро пов’язані з проведенням безкоштовного концерту гурту Океан Ельзи на Контрактовій площі о 20.45.

Раніше Факти ICTV писали, що з 15 липня на станціях метро Нивки і Іподром перестануть продавати і приймати жетони.

Фото: УНІАН

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