У Києві через безкоштовний концерт гурту Океан Ельзи можу закрити дві станції метро.
У Києві 19 липня можуть обмежити роботу станцій метро Контрактова площа та Поштова площа.
– Якщо пасажиропотік перевищуватиме технічні можливості, в цілях безпеки ми будемо змушені закрити станції Контрактова площа та Поштова площа. Врахуйте це під час планування маршрутів, будь ласка, – зазначили у столичному метрополітені.
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Обмеження в роботі метро пов’язані з проведенням безкоштовного концерту гурту Океан Ельзи на Контрактовій площі о 20.45.
Друзі!
Завтра, 19 липня, на Подолі масові заходи. Якщо пасажиропотік перевищуватиме техможливості, задля безпеки ми будемо змушені прикрити станції “Контрактова площа” та “Поштова площа”
Врахуйте при плануванні маршрутів, будь ласка! pic.twitter.com/U7QC2bjbDO
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 18, 2019
Раніше Факти ICTV писали, що з 15 липня на станціях метро Нивки і Іподром перестануть продавати і приймати жетони.