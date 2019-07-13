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Факты / Украина

С 15 июля две станции метро в Киеве полностью откажутся от жетонов

С 15 июля на станциях метро Нивки и Ипподром перестанут продавать и принимать жетоны.

метро

На станциях метро Нивки и Ипподром в Киеве перестанут продавать и принимать жетоны с 15 июля.

Читайте: В метро Киева отключают автоматы по продаже жетонов

С этого времени на этих станциях будут приниматься только современные виды оплаты: карта метро, банковская карта или е-билет.

Напомним, с 30 октября Киевский метрополитен полностью откажется от жетонов.

Источник: Киевский метрополитен

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