Киев заявил, что не признает указ Владимира Путина, который упрощает получение российского гражданства для жителей Донбасса.

Незаконная паспортизация украинцев на Донбассе совершается Россией с целью вмешательства во внутренние дела Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В пресс-службе ведомства отметили, что такой шаг Кремля несет угрозу безопасности на всем европейском континенте.

В МИД рассматривают паспортизацию украинцев Донбасса как провокацию, совершенную в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации.

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– Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины.

В ведомстве напомнили, что Киев не признает преступные указы РФ о паспортизации.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.