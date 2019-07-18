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Факты / Украина

Киев назвал выдачу паспортов РФ на Донбассе угрозой всей Европе

Киев заявил, что не признает указ Владимира Путина, который упрощает получение российского гражданства для жителей Донбасса.

Киев назвал выдачу паспортов РФ на Донбассе угрозой всей Европе

Незаконная паспортизация украинцев на Донбассе совершается Россией с целью вмешательства во внутренние дела Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В пресс-службе ведомства отметили, что такой шаг Кремля несет угрозу безопасности на всем европейском континенте.

В МИД рассматривают паспортизацию украинцев Донбасса как провокацию, совершенную в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации.

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– Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины.

В ведомстве напомнили, что Киев не признает преступные указы РФ о паспортизации.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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