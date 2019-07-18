PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский поручил разработать механизм выдачи второго гражданства этническим украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев с дружественных стран.

Зеленский поручил разработать механизм выдачи второго гражданства этническим украинцам

В Украине могут начать выдавать этническим украинцам за границей как второе гражданство украинское.

Президент также поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

О таком решении Владимир Зеленский сообщил после продления ареста 24 украинским морякам и подписания президентом РФ указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

Читайте: Суд РФ продлил арест 24 украинским морякам

Офис президента возмущен соответствующими решениями и, в частности, соответствующим указом.

Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало, – заявили в Офисе президента.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.

Источник: Офис Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия использует захваченных моряков с целью давления на Зеленского – Волкер
Во сколько просыпается президент Зеленский и почему волнуется первая леди
Когда будет саммит нормандской четверки: прогноз Зеленского
Разговор с Путиным, маленькие победы и война на Донбассе – интервью Зеленского
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донбасса – указ
Внеочередное заседание Рады: Парубий ответил Зеленскому
Зеленский пообещал уволить главу Укртрансбезопасности Ноняка
Зеленский предложил общине составить список кандидатов на пост главы Николаевской ОГА
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка