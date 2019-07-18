Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев с дружественных стран.

В Украине могут начать выдавать этническим украинцам за границей как второе гражданство украинское.

Президент также поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

О таком решении Владимир Зеленский сообщил после продления ареста 24 украинским морякам и подписания президентом РФ указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

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Офис президента возмущен соответствующими решениями и, в частности, соответствующим указом.

Мы понимаем, что он направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало, – заявили в Офисе президента.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.