Київ заявив, що не визнає указ Володимира Путіна, яким спрощується отримання російського громадянства для жителів Донбасу.

Незаконна паспортизація українців на Донбасі здійснюється Росією з метою втручання у внутрішні справи України.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У прес-службі відомства зазначили, що такий крок Кремля несе загрозу безпеці на всьому європейському континенті.

У МЗС розглядають паспортизацію українців Донбасу як провокацію, вчинену у відповідь на ініціативи української сторони щодо деескалації ситуації.

Читайте: Зеленський доручив розробити механізм видачі другого громадянства етнічним українцям

– Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України.

У відомстві нагадали, що Київ не визнає злочинні укази РФ про паспортизацію.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив отримання російського громадянства для жителів Донбасу.