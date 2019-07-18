Київ заявив, що не визнає указ Володимира Путіна, яким спрощується отримання російського громадянства для жителів Донбасу.
Незаконна паспортизація українців на Донбасі здійснюється Росією з метою втручання у внутрішні справи України.
Про це йдеться у заяві МЗС України.
У прес-службі відомства зазначили, що такий крок Кремля несе загрозу безпеці на всьому європейському континенті.
У МЗС розглядають паспортизацію українців Донбасу як провокацію, вчинену у відповідь на ініціативи української сторони щодо деескалації ситуації.
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– Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України.
У відомстві нагадали, що Київ не визнає злочинні укази РФ про паспортизацію.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив отримання російського громадянства для жителів Донбасу.