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Факти / Україна

Київ назвав видавання паспортів РФ на Донбасі загрозою всій Європі

Київ заявив, що не визнає указ Володимира Путіна, яким спрощується отримання російського громадянства для жителів Донбасу.

Київ назвав видавання паспортів РФ на Донбасі загрозою всій Європі

Незаконна паспортизація українців на Донбасі здійснюється Росією з метою втручання у внутрішні справи України.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У прес-службі відомства зазначили, що такий крок Кремля несе загрозу безпеці на всьому європейському континенті.

У МЗС розглядають паспортизацію українців Донбасу як провокацію, вчинену у відповідь на ініціативи української сторони щодо деескалації ситуації.

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– Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України.

У відомстві нагадали, що Київ не визнає злочинні укази РФ про паспортизацію.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив отримання російського громадянства для жителів Донбасу.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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