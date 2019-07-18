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Факты / Украина

Почти 700 мажоритарщиков получили предупреждение от ЦИК

Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение 684 кандидатам в народные депутаты, поскольку они нарушили сроки открытия счетов.

Почти 700 мажоритарщиков получили предупреждение от ЦИК

От ЦИК получили предупреждения 684 кандидата в народные депутаты из-за нарушения сроков открытия счетов избирательных фондов.

– Комиссия объявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 684-м кандидатам в народные депутаты Украины, зарегистрированным в одномандатных избирательных округах, – говорится в сообщении.

Также предупреждение от ЦИК получила партия Сила людей.

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Она тоже несвоевременно открыла счета избирательных фондов.

К слову, Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала 17 наблюдателей на выборах в Верховную Раду, поскольку у них было гражданство РФ.

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