Центральна виборча комісія оголосила попередження 684 кандидатам у народні депутати, оскільки вони порушили терміни відкриття рахунків.
Від ЦВК отримали попередження 684 кандидати у народні депутати через порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів.
– Комісія оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 684-м кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах, – йдеться у повідомленні.
Також попередження від ЦВК отримала партія Сила людей.
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Вона теж несвоєчасно відкрила рахунки виборчих фондів.
До слова, Центральна виборча комісія не зареєструвала 17 спостерігачів на виборах до Верховної Ради, оскільки у них було громадянство РФ.