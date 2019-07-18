Центральна виборча комісія оголосила попередження 684 кандидатам у народні депутати, оскільки вони порушили терміни відкриття рахунків.

Від ЦВК отримали попередження 684 кандидати у народні депутати через порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів.

– Комісія оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 684-м кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах, – йдеться у повідомленні.

Також попередження від ЦВК отримала партія Сила людей.

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Вона теж несвоєчасно відкрила рахунки виборчих фондів.

До слова, Центральна виборча комісія не зареєструвала 17 спостерігачів на виборах до Верховної Ради, оскільки у них було громадянство РФ.