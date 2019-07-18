В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы договорились по восстановлению пешеходного моста в Станице Луганской.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что в Минске принято решение по восстановлению пешеходного моста и ликвидации фортификационных сооружений.

– Один из важнейших пунктов касается социал-гуманитарной сферы, он связан с ситуацией, которая сложилась вокруг Станицы Луганской. Приняли решения по восстановлению этого моста, а перед тем – по ликвидации фортификационных сооружений, находящихся на мосту, – подчеркнул Бессмертный.

Политик уверяет, что такое решение изменит социально-экономическую ситуацию и улучшит отношения между людьми.

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– В этом плане также достигнута договоренность о начале работ для того, чтобы восстановить мостовой переход, – сказал Бессмертный.

К слову, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в ТКГ Роман Бессмертный заявил, что на встрече в Минске стороны договорились об обмене пленными в формате 208 на 69.