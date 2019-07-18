У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися щодо відбудови пішохідного мосту у Станиці Луганській.

Представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявив, що у Мінську ухвалено рішення щодо відбудови пішохідного мосту та ліквідації фортифікаційних споруд.

– Один з найважливіших пунктів стосується соціал-гуманітарної сфери, він пов’язаний із ситуацією, яка склалася навколо Станиці Луганської. Прийняті рішення щодо відбудови мосту, а перед тим – щодо ліквідації фортифікаційних споруд, які знаходяться на мосту, – зазначив Безсмертний.

Політик запевняє, що таке рішення змінить соціально-економічну ситуацію і поліпшить стосунки між людьми.

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– В цьому плані також досягнуто домовленостей щодо початку робіт, для того, щоб відновити мостовий перехід, – сказав Безсмертний.

До слова, представник України у робочій підгрупі з політичних питань в ТКГ Роман Безсмертний заявив, що на зустрічі в Мінську сторони домовилися про обмін полоненими у форматі 208 на 69.