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Факты / Украина

СБУ завела дело из-за газеты с картой Закарпатья в составе Венгрии

Служба безопасности Украины начала производство из-за появления карты в газете Карпаталия, на которой часть украинских территорий принадлежит Венгрии.

СБУ завела дело из-за газеты с картой Закарпатья в составе Венгрии

В газете Карпаталия ОО Общество венгерской культуры Закарпатья появилось изображение, на котором Закарпатская область находится в составе Венгрии, из-за чего СБУ начала производство.

В СБУ заявили, что карта Закарпатской области на фоне Венгерского флага имеет признаки территориального посягательства на территорию Украины, а также может спровоцировать сепаратистские настроения в регионе.

– Распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, – говорится в сообщении.

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Сведения о событии внесли в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Закарпатской области.

К слову, заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что накануне парламентских выборов в Украине визиты венгерской делегации в Закарпатье недопустимы.

Источник: СБУ

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