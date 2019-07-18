Служба безпеки України розпочала провадження через появу карти у газеті Карпаталія, на якій частина українських територій належить Угорщині.

У газеті Карпаталія ГО Товариство угорської культури Закарпаття з’явилося зображення, на якому Закарпатська область знаходиться у складі Угорщини, через що СБУ почала провадження.

В СБУ заявили, що карта Закарпатської області на тлі Угорського прапору має ознаки територіального посягання на територію України, а також може спровокувати сепаратистські настрої у регіоні.

– Розповсюдження друкованих матеріалів із вказаним зображенням є публічними закликами до зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, – йдеться у повідомленні.

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Відомості про подію внесли до ЄРДР за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Закарпатської області.

До слова, заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що напередодні парламентських виборів в Україні візити угорської делегації на Закарпаття є неприпустимими.