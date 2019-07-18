В рамках вступительной кампания 2019 года больше всего заявлений абитуриенты подали в ВУЗы на специальности право, филология и менеджмент.

Абитуриенты уже подали в вузы 1 млн 110 тыс. заявлений, из которых 727 тыс. – электронные и 383 тыс. – в бумажной форме.

Минобразования назвало самые популярные специальности среди абитуриентов:

Право – (77,5 тыс. заявлений);

Филология – (65,7 тыс.);

Менеджмент – (51,3 тыс.);

Среднее образование – (46 тыс.);

Компьютерные науки – (36,3 тыс.).

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Самые популярные вузы:

КНУ имени Шевченко – 35 тыс. заявлений;

Львовский политехнический университет – 32 тыс. заявлений;

Львовский национальный университет имени Франко – почти 32 тыс. заявлений;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 31 тыс. заявлений;

Национальный политехнический университет КПИ – почти 29 тыс. заявлений.

Напомним, регистрация заявлений абитуриентов завершается в 18.00 22 июля.