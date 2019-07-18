В рамках вступительной кампания 2019 года больше всего заявлений абитуриенты подали в ВУЗы на специальности право, филология и менеджмент.
Абитуриенты уже подали в вузы 1 млн 110 тыс. заявлений, из которых 727 тыс. – электронные и 383 тыс. – в бумажной форме.
Минобразования назвало самые популярные специальности среди абитуриентов:
- Право – (77,5 тыс. заявлений);
- Филология – (65,7 тыс.);
- Менеджмент – (51,3 тыс.);
- Среднее образование – (46 тыс.);
- Компьютерные науки – (36,3 тыс.).
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Самые популярные вузы:
- КНУ имени Шевченко – 35 тыс. заявлений;
- Львовский политехнический университет – 32 тыс. заявлений;
- Львовский национальный университет имени Франко – почти 32 тыс. заявлений;
- Киевский национальный торгово-экономический университет – 31 тыс. заявлений;
- Национальный политехнический университет КПИ – почти 29 тыс. заявлений.
Напомним, регистрация заявлений абитуриентов завершается в 18.00 22 июля.