В рамках вступної кампанія 2019 року найбільше заяв абітурієнти подали до ВНЗ на спеціальності право, філологія та менеджмент.
Абітурієнти вже подали до ВНЗ 1 млн 110 тис. заяв, з яких 727 тис. – електронн та 383 тис. – у паперовій формі.
Міносвіти назвало найпопулярніші спеціальності серед вступників:
- Право – (77,5 тис. заяв);
- Філологія – (65,7 тис.);
- Менеджмент – (51,3 тис.);
- Середня освіта – (46 тис.);
- Комп’ютерні науки – (36,3 тис.).
Читайте: Вступна кампанія 2019: як розподілили бюджетні місця
Найпопулярніші ВНЗ:
- КНУ імені Шевченка – 35 тис. заяв;
- Львівський політехнічний університет – 32 тис. заяв;
- Львівський національний університет імені Франка – майже 32 тис. заяв;
- Київський національний торгово-економічний університет – 31 тис. заяв;
- Національний політехнічний університет КПІ – майже 29 тис. заяв.
Нагадаємо, реєстрація заяв вступників завершується о 18.00 22 липня.