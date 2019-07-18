В рамках вступної кампанія 2019 року найбільше заяв абітурієнти подали до ВНЗ на спеціальності право, філологія та менеджмент.

Абітурієнти вже подали до ВНЗ 1 млн 110 тис. заяв, з яких 727 тис. – електронн та 383 тис. – у паперовій формі.

Міносвіти назвало найпопулярніші спеціальності серед вступників:

Право – (77,5 тис. заяв);

Філологія – (65,7 тис.);

Менеджмент – (51,3 тис.);

Середня освіта – (46 тис.);

Комп’ютерні науки – (36,3 тис.).

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Найпопулярніші ВНЗ:

КНУ імені Шевченка – 35 тис. заяв;

Львівський політехнічний університет – 32 тис. заяв;

Львівський національний університет імені Франка – майже 32 тис. заяв;

Київський національний торгово-економічний університет – 31 тис. заяв;

Національний політехнічний університет КПІ – майже 29 тис. заяв.

Нагадаємо, реєстрація заяв вступників завершується о 18.00 22 липня.