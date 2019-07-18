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Факти / Україна / Суспільство

Топ-5 спеціальностей та ВНЗ вступної кампанії 2019

В рамках вступної кампанія 2019 року найбільше заяв абітурієнти подали до ВНЗ на спеціальності право, філологія та менеджмент.

Студенти

Абітурієнти вже подали до ВНЗ 1 млн 110 тис. заяв, з яких 727 тис. – електронн та 383 тис. – у паперовій формі.

Міносвіти назвало найпопулярніші спеціальності серед вступників:

  • Право – (77,5 тис. заяв);
  • Філологія – (65,7 тис.);
  • Менеджмент – (51,3 тис.);
  • Середня освіта – (46 тис.);
  • Комп’ютерні науки – (36,3 тис.).

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Найпопулярніші ВНЗ:

  • КНУ імені Шевченка – 35 тис. заяв;
  • Львівський політехнічний університет – 32 тис. заяв;
  • Львівський національний університет імені Франка – майже 32 тис. заяв;
  • Київський національний торгово-економічний університет – 31 тис. заяв;
  • Національний політехнічний університет КПІ – майже 29 тис. заяв.

Нагадаємо, реєстрація заяв вступників завершується о 18.00 22 липня.

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