Владимир Зеленский передал в правоохранительные органы материалы о еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности.

Владимир Зеленский заявил о еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности.

По словам президента Украины, спецэкспортеры за последние пять лет вывели в оффшоры $300 млн, используя сомнительные контракты. Злоумышленники перечисляли деньги якобы за предоставленные услуги.

Материалы о коррупционной схеме были переданы в правоохранительные органы.

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– Хочу напомнить, что это все народные деньги, – заявил Зеленский.

Напомним, руководство Укроборонпрома обвиняют в миллионных хищениях. Факты ICTV писали, в чем суть скандала и как на это отреагировали все стороны конфликта.