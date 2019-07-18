Владимир Зеленский передал в правоохранительные органы материалы о еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности.
Владимир Зеленский заявил о еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности.
По словам президента Украины, спецэкспортеры за последние пять лет вывели в оффшоры $300 млн, используя сомнительные контракты. Злоумышленники перечисляли деньги якобы за предоставленные услуги.
Материалы о коррупционной схеме были переданы в правоохранительные органы.
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– Хочу напомнить, что это все народные деньги, – заявил Зеленский.
Напомним, руководство Укроборонпрома обвиняют в миллионных хищениях. Факты ICTV писали, в чем суть скандала и как на это отреагировали все стороны конфликта.