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Факты / Украина

Решение о новом руководителе Укроборонпрома уже принято – Абромавичус

Решение о замене руководителя Укроборонпрома приняли и сейчас идет поиск замены.

Укроборонпром

Глава наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что решение о замене руководителя госконцерна уже приняли.

Нового руководителя Укроборонпрома планируют назначить в течение нескольких недель.

– Политическое решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято. Ищем ему замену, – сказал Абромавичус.

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По его словам, наблюдательный совет не проводит конкурс на указанную должность.

Абромавичус добавил, что в наблюдательном совете находятся люди, которые хорошо понимают, что такое оборонный сектор и кадровый потенциал в нем.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский сменил состав наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром.

Источник: ЛІГА.net

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