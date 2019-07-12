Решение о замене руководителя Укроборонпрома приняли и сейчас идет поиск замены.

Глава наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что решение о замене руководителя госконцерна уже приняли.

Нового руководителя Укроборонпрома планируют назначить в течение нескольких недель.

– Политическое решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято. Ищем ему замену, – сказал Абромавичус.

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По его словам, наблюдательный совет не проводит конкурс на указанную должность.

Абромавичус добавил, что в наблюдательном совете находятся люди, которые хорошо понимают, что такое оборонный сектор и кадровый потенциал в нем.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский сменил состав наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром.