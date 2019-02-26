Членов СНБО и Укроборонпрома обвиняют в масштабных хищениях при закупках в армии. Что об этом известно, комментарии сторон и экспертов – читайте в материале Фактов ICTV.

Руководство Укроборонпрома, а также члена Совета национальной безопасности и обороны Украины обвиняют в миллионных хищениях.

Мы собрали все, что известно об этой ситуации в один материал.

Что случилось

Журналисты BIHUS.info показали расследование, где заявили о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины.

Они отмечают, что член СНБО Олег Гладковский и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин в сговоре с чиновниками для скупки военных запчастей на отечественных складах и у контрабандистов РФ и завышения цены для продажи на заводы.

Сами же Гладковский и Букин заявили о намерении судиться с журналистами из-за ложных доказательств.

Комментарий Укроборнпрома

– Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов, – заявили в Укроборонпроме.

Они не будут давать оценку расследованию, поскольку журналисты не указали источники и использовали манипуляцию.

Отставка Гладковского

– Чтобы избежать инсинуаций, лично обращаюсь и к Главной военной прокуратуре, и в НАБУ с заявлением как можно скорее проверить все, что изложено в “расследовании”, и дать ответы и мне, и всему обществу, – заявил Олег Гладковский.

Первый заместитель секретаря СНБО сам инициировал прекращение его полномочий на период проверки расследования.

Президент Украины поддержал отстранение Гладковского.

Кроме того, Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО, заявил, что подаст в суд на авторов видео, которые и его обвиняют в причастности к хищениям.

Журналисты также продемонстрировали переписку Гладковского младшего с его другом, где последние договаривались о схеме.

Сам Игорь Гладковский назвал переписку фейковой.

Реакция президента

Президент Украины требует проверки расследования, которая должна подтвердить или опровергнуть расследования команды BIHUS.info.

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Реакция НАБУ

Детективы НАБУ заявили, что проанализируют расследования о хищении в украинской армии.

Кроме того, они отметили, что упомянутые предприятия уже являются объектами расследований НАБУ.

В бюро отмечают, что расследование коррупционных схем в оборонной сфере сложные и имеют свою специфику:

часто закупки товаров осуществляются за закрытыми процедурами , без проведения конкурентных торгов, при отсутствии четко установленной процедуры определения цены закупки и победителя

, без проведения конкурентных торгов, при отсутствии четко установленной процедуры определения цены закупки и победителя часть документов, в том числе, которые могут быть доказательствами, имеют гриф секретности

отсутствует рынок товаров военного и двойного назначения , что затрудняет проведение товароведческой экспертизы, определение рыночной цены, на основании которой можно утверждать об ущербе, нанесенном коррупционными схемами

, что затрудняет проведение товароведческой экспертизы, определение рыночной цены, на основании которой можно утверждать об ущербе, нанесенном коррупционными схемами выяснения обстоятельств совершения преступления требует получения информации из-за рубежа, что длится от полугода и более

Напомним, в приоритете на 2019 Кабмин назвал борьбу с коррупцией.

Фото: Минобороны Украины