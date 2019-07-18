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Факти / Україна

Вивели $300 млн: Зеленський заявив про ще одну корупційну схему в оборонці

Володимир Зеленський передав до правоохоронних органів матеріали про ще одну корупційну схему в оборонній промисловості.

Вивели $300 млн: Зеленський заявив про ще одну корупційну схему в оборонці

Володимир Зеленський заявив про ще одну корупційну схему в оборонній промисловості.

За словами президента України, спецекспортери за останні п’ять років вивели в офшори $300 млн, використовуючи сумнівні контракти. Зловмисники перераховували гроші нібито за надані послуги.

Матеріали про корупційну схему було передано у правоохоронні органи.

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– Хочу нагадати, що це все народні гроші, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, керівництво Укроборонпрому звинувачують у мільйонних розкраданнях. Факти ICTV писали, у чому суть скандалу і як на це відреагували усі сторони конфлікту.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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