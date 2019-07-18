Володимир Зеленський передав до правоохоронних органів матеріали про ще одну корупційну схему в оборонній промисловості.

Володимир Зеленський заявив про ще одну корупційну схему в оборонній промисловості.

За словами президента України, спецекспортери за останні п’ять років вивели в офшори $300 млн, використовуючи сумнівні контракти. Зловмисники перераховували гроші нібито за надані послуги.

Матеріали про корупційну схему було передано у правоохоронні органи.

Читайте: Рішення про нового керівника Укроборонпрому вже прийнято – Абромавічус

– Хочу нагадати, що це все народні гроші, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, керівництво Укроборонпрому звинувачують у мільйонних розкраданнях. Факти ICTV писали, у чому суть скандалу і як на це відреагували усі сторони конфлікту.