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Факти / Україна

Збитки на десятки мільйонів доларів: ДБР викрило схему за участю нардепів

Народні депутати брали участь у корупційній схемі під час відчуження і закупівлі державних облігацій.

Збитки на десятки мільйонів доларів: ДБР викрило схему за участю нардепів

Державне бюро розслідувань має інформацію про корупційну схему за участю народних депутатів.

Про це заявив директор ДБР Роман Труба під час засідання Нацради з питань антикорупційної політики.

За його словами, Бюро зараз займається розслідуванням у справі про розкрадання і зловживання під час відчуження і закупівлі державних облігацій.

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– За попередніми даними, сума збитків складає десятки мільйонів доларів. І до цієї схеми також причетні народні депутати України, – заявив Труба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про ще одну корупційну схему в оборонній промисловості.

Фото: ДБР

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