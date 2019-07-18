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Факты / Украина / Политика

Зеленский в Запорожье поручил отремонтировать мост и установил сроки

Владимир Зеленский поручил директору директор ЧАО Укргидроэнерго Игорю Сироте завершить ремонтные работы на автомобильном переходе через дамбу Днепровской ГЭС до 15 октября.

Зеленский в Запорожье поручил отремонтировать мост и установил сроки

В Запорожье Владимир Зеленский ознакомился с ходом ремонтных работ на автомобильном переходе через дамбу Днепровской ГЭС и поручил завершить ремонт до 15 октября.

Гендиректор ЧАО Укргидроэнерго Игорь Сирота отметил, что для полноценного ремонта деформационных швов моста надо перекрыть дорожное движение. По его словам, для этого требуется разрешение городского совета.

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Президент поставил задачу, чтобы до 15 октября было полностью восстановлено дорожное покрытие.

– Мы приедем 15 октября и проверим, – отметил президент.

Заказчиком работ по ремонту автомобильного перехода является ЧАО Укргидроэнерго, исполнители – ЧАО Днепр-Спецгидроэнергомонтаж и ООО Интехстрой.

К слову, Зеленский требует от нового главы Киевской ОГА за год восстановить Бориспольскую районную больницу.

Источник: Офис Президента

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