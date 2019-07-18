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Факти / Україна / Політика

Зеленський у Запоріжжі доручив відремонтувати міст і встановив терміни

Володимир Зеленський доручив директору директор ПрАТ Укргідроенерго Ігорю Сироті завершити ремонтні роботи на автомобільному переході через греблю Дніпровської ГЕС до 15 жовтня. У разі невиконання відповідних робіт Сирота готовий написати заяву про звільнення.

Зеленський у Запоріжжі доручив відремонтувати міст і встановив терміни

У Запоріжжі Володимир Зеленський ознайомився з перебігом ремонтних робіт на автомобільному переході через греблю Дніпровської ГЕС і доручив завершити ремонт до 15 жовтня.

Гендиректор ПрАТ Укргідроенерго Ігор Сирота наголосив, що для повноцінного ремонту деформаційних швів мосту треба перекрити дорожній рух. За його словами, для цього потрібен дозвіл міської ради.

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Президент поставив завдання, щоб до 15 жовтня було повністю відновлено дорожнє покриття.

– Ми приїдемо 15 жовтня й перевіримо, – зазначив президент.

На запитання президента, а що буде у разі невиконання домовленостей, Сирота відповів, що готовий звільнитися.

Замовником робіт з ремонту автомобільного переходу є ПрАТ Укргідроенерго, виконавці – ПАТ Дніпро-Спецгідроенергомонтаж та ТОВ Інтехбуд.

До слова, Зеленський вимагає від нового голови Київської ОДА за рік відновити Бориспільську районну лікарню.

Джерело: Офіс Президента

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