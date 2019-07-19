Парламентские выборы уже 21 июля. Какие полномочия имеет Верховная Рада Украины, за что отвечает и как работает – рассказывают Факты ICTV.

Выборы в Верховную Раду уже в воскресенье, 21 июля. Президент распустил ее досрочно – из-за низкого доверия общества, плохой эффективности и нежелания сотрудничать.

Поэтому на этой неделе народ имеет шанс исправить ситуацию.

Факты ICTV рассказывают, зачем нужно голосовать за народных депутатов, как они работают и за что отвечают.

Кстати, если вы еще не определились с партией, за которую будете голосовать, у нас есть спецпроект Парламентские выборы 2019. Там вы сможете ознакомиться с программами политсил, их идеологиями и первыми десятками.

Когда заработает новый парламент

Результаты выборов должны объявить не позднее чем через 14 дней со дня голосования. Крайний срок – 5 августа.

После этого у новых нардепов будет 30 дней, чтобы собраться на первое заседание и принять присягу.

До 5 сентября Рада должна открыть первую сессию IX созыва уже в обновленном составе.

Какие полномочия имеет Верховная Рада

Верховная Рада – законодательный орган. Но его полномочия выходят за рамки разработки, принятия и отмены законов.

Парламент в определенной степени отвечает за кадровую политику. Он формирует исполнительную и судебную власти – по результатам их голосования назначают министров и судей.

Это ярко демонстрируется последними событиями – президент хоть и может назначить нового министра иностранных дел (и даже имеет свою кандидатуру), но не может это сделать без решения Рады, которая отказывается увольнять Павла Климкина.

В поле кадровых вопросов – состав Центральной избирательной комиссии, треть судей Конституционного суда, состав Счетной палаты и глава НБУ. Парламент также контролирует, кого президент назначает на глав СБУ и ГПУ.

Рада следит, чем занимается Кабмин и высшие должностные лица. Мы часто видели, как Владимир Гройсман отчитывался перед депутатами. Если же деятельность президента, например, вызовет у парламентариев сомнения, они в силах объявить ему импичмент.

Кстати, именно они, а не президент, должны проголосовать за назначение выборов и их даты, а также за всеукраинский референдум, чтобы его провести.

Парламент определяет основу внутренней и внешней политики государства. Так, например, они закрепили в Конституции курс на ЕС и НАТО. Теперь чиновники и президент в своей деятельности должны его придерживаться.

Не стоит забывать и о бюджете страны на следующий год. После того, как его составляют министры, Рада может рассматривать, вносить правки и в конечном счете принимать его.

Что точно не относится к полномочиям парламента, как и к полномочиям президента, так это зарплаты, пенсии и тарифы. Обещания их повысить или понизить – популизм. Это зона ответственности Кабинета министров.

Группы, фракции и комитеты – зачем и как работают

Для более эффективной работы депутаты в Раде объединяются в депутатские группы и фракции. Фракции – объединения по партийной принадлежности, которые носят названия политсил. Единственное условие образования группы или фракции – численность нардепов более 25 человек.

В парламенте VIІI созыва было шесть фракций (БПП, Народный фронт, Батькивщина, Радикальная партия, Самопомощь и Оппозиционный блок) и две группы (Воля народа и Возрождение).

Каждая группа имеет право на пропорциональное представительство в органах Рады и парламентских делегациях. Например, в ПАСЕ.

Кроме того, парламентарии работают в профильных комитетах, количество которых утверждают в начале каденции.

В последний Раде было 27 комитетов. В каждом из них должно быть не менее одного представителя от фракции. Это позволяет парламентариям эффективнее работать над разработкой законопроектов и не распыляться на различные тематики. Так, например, комитет по здравоохранению занимается своей темой, а комитет по налоговой политике – своей.

Что такое коалиция и зачем она нужна?

Чтобы принять какой-то закон или постановление, должно проголосовать большинство, то есть 226 из 450 депутатов. Для эффективной работы в рамках парламента образуется коалиция, которая формирует парламентское большинство. В Раде VIII созыва она распалась еще в 2015 году, когда из нее вышли Батькивщина и Самопомощь.

Именно ее отсутствие стало поводом для Владимира Зеленского распустить депутатов и назначить досрочные парламентские выборы 2019. А Конституционный суд, ссылаясь на это, признал такое решение правомерным.

Как работают народные депутаты?

Парламент работает сессионно. Одна сессия длится полгода.

Обычно, первую и третью неделю месяца депутаты собираются на пленарные заседания, где голосуют за те или иные инициативы. Вторую неделю они работают в комитетах, а четвертую – с избирателями.

Кстати, зарплаты нардепов варьируются в пределах 20-40 тыс. грн. Они зависят от должности, полномочий и ряда других факторов. Например, за март 2019 года спикер Андрей Парубий получил 46 тыс. грн.

Кроме того, они имеют бонусы – бесплатный проезд, например. Хотя вряд ли пользуются.

Депутаты – это, фактически, представители интересов гражданина в органах власти. Они формируют внутреннюю политику государства, и от них, в большей степени, будет зависеть наш уровень жизни. Именно поэтому важно не только проголосовать за президента, но и за состав парламента.

Лилия Ященко