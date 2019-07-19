Парламентські вибори вже 21 липня. Які повноваження має Верховна Рада України, за що відповідає та як працює – розповідають Факти ICTV.

Вибори до Верховної Ради вже у неділю, 21 липня. Президент розпустив її достроково – через низьку довіру суспільства, погану ефективність та небажання співпрацювати.

Отож цього тижня громадяни мають шанс виправити ситуацію.

Факти ICTV розповідають, навіщо потрібно голосувати за народних депутатів, як вони працюють та за що відповідають.

До речі, якщо ви ще не визначились з партією, за яку голосуватимете, у нас є спецпроект Парламентські вибори 2019. Там ви зможете ознайомитись з програмами політсил, їх ідеологіями та першими десятками.

Коли запрацює новий парламент

Результати виборів мають оголосити не пізніше ніж за 14 днів з дня голосування. Крайній термін – 5 серпня.

Після цього у нових нардепів буде 30 днів, щоб зібратись на перше засідання та скласти присягу.

До 5 вересня Рада має відкрити першу сесію IX скликання вже в оновленому складі.

Які повноваження має Верховна Рада

Верховна рада – законодавчий орган. Але її повноваження виходять далеко за межі розробки, ухвалення та відміни законів.

Парламент певною мірою відповідає за кадрову політику. Він формує виконавчу і судову влади – за результатами їх голосування призначають міністрів та суддів.

Це яскраво демонструється останніми подіями – президент хоч і може призначити нового міністра закордонних справ (і навіть має свою кандидатуру), але не може це зробити без рішення Ради, яка відмовляється звільняти Павла Клімкіна.

В полі кадрових питань – склад Центральної виборчої комісії, третина суддів Конституційного суду, склад Рахункової палати та голова НБУ. Парламент також контролює, кого президент призначає на голів СБУ та ГПУ.

Рада стежить, чим займається Кабмін та вищі посадові особи. Так, ми часто бачили, як Володимир Гройсман звітував перед депутатами. Якщо ж діяльність президента, наприклад, викличе у парламентарів сумніви, вони в силах оголосити йому імпічмент.

До речі, саме вони, а не президент, мають проголосувати за призначення виборів та їх дати, а також за загальноукраїнський референдум, щоб ці заходи провести.

Парламент визначає основу внутрішньої та зовнішньої політики держави. Так, наприклад, вони закріпили у Конституції курс на ЄС та НАТО. Тепер чиновники і президент у своїй діяльності мають його дотримуватись.

Не варто забувати і про бюджет країни на наступний рік. Після того, як його складають міністри, Рада може розглядати, вносити правки та в кінцевому підсумку ухвалювати його.

Що точно не відноситься до повноважень парламенту, як і до повноважень президента, так це зарплати, пенсії та тарифи. Обіцянки їх підвищити або знизити – популізм. Це зона відповідальності Кабінету міністрів.

Групи, фракції та комітети – навіщо і як працюють

Для більш ефективної роботи депутати у Раді об’єднуються у депутатські групи і фракції. Фракції – об’єднання за партійною приналежністю, які носять назви політсил. Єдина умова утворення групи або фракції – чисельність нардепів більше 25 осіб.

У парламенті VIІI скликання було шість фракцій (БПП, Народний фронт, Батьківщина, Радикальна партія, Самопоміч та Опозиційний блок) та дві групи (Воля народу та Відродження).

Кожна група має право на пропорційне представництво в органах Ради та парламентських делегаціях. Для прикладу, у ПАРЄ.

Окрім того, парламентарі працюють у профільних комітетах, кількість яких затверджують на початку каденції.

В останній Раді було 27 комітетів. У кожному з них має бути щонайменше один представник від фракції. Це дозволяє парламентарям ефективніше працювати над розробкою законопроектів і не розпорошуватись на різні тематики. Так, наприклад, комітет з охорони здоров’я займається своєю тематикою, а комітет з податкової політики – своєю.

Що таке коаліція і навіщо вона потрібна?

Щоб ухвалити якийсь закон або постанову має проголосувати більшість, тобто 226 з 450 депутатів. Задля ефективної роботи у межах парламенту утворюється коаліція, яка формує парламентську більшість. У Раді VIII скликання вона розпалась ще у 2015 році.

Саме її відсутність стала приводом для Володимира Зеленського розпустити депутатів та призначити дострокові парламентські вибори 2019. А Конституційний суд, посилаючись на це, визнав таке рішення правомірним.

Як працюють народні депутати?

Парламент працює сесійно. Одна сесія триває півроку.

Зазвичай, перший і третій тиждень місяця депутати збираються на пленарні засідання, де голосують за ті чи інші ініціативи. Другий тиждень вони працюють в комітетах, а четвертий – з виборцями.

До речі, зарплати нардепів варіюються в межах 20-40 тис. грн. Вони залежать від посади, повноважень та низки інших чинників. Для прикладу, за березень 2019 року спікер Андрій Парубій отримав 46 тис. грн.

Окрім того, вони мають бонуси – безкоштовний проїзд, наприклад. Хоча навряд цим користуються.

Депутати – це, фактично, представники інтересів громадянина в органах влади. Вони формують внутрішню політику держави, і від них, більшою мірою, залежатиме наш рівень життя. Саме тому важливо не тільки проголосувати за президента, а й за склад парламенту.

Лілія Ященко