Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію обміну Кирила Вишинського на Олега Сенцова.

Президент Володимир Зеленський під час презентації житлових модулів для військових прокоментував пропозицію обміну керівника РИА Новости-Україна Кирила Вишинського на політв’язня Кремля Олега Сенцова.

Президент зауважив, що не йдеться про обмін з приводу полонених моряків, оскільки їх повинні повернути.

Ми ж не кажемо про обмін з приводу наших моряків. Моряків повинні нам повернути. Ми готові Вишинського поміняти на Сенцова. Але він – це лише як приклад. Це не розмінна монета. Ми хотіли би отримати всіх наших політв’язнів, всіх військових – сказав президент.

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Володимир Зеленський також додав, якщо це перші кроки, то він до них готовий.

Ми сказали, що ми готові щодо пана Вишинського. Якщо це перші нормальні кроки, якщо такі умови – то ми готові: давайте ми дамо пана Вишинського, якщо хочете — поверніть нам пана Сенцова, – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України Володимира Зеленського запропонували звільнити Кирила Вишинського в обмін на Олега Сенцова.