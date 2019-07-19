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Факты / Украина

Новые лидеры 2 сезон: кто прошел в финал проекта

В третьем прямом эфире Новых лидеров 2 участники проекта дискутировали на противоречивые для Украины темы.

Новые лидеры 2 сезон: кто прошел в финал проекта

В третьем прямом эфире национального телепроекта Новые лидеры на ICTV пятеро участников имели возможность высказать свое мнение и подискутировать на важные и спорные темы для украинского общества.

По результатам жеребьевки каждый из участников получил свою тему для выступления.

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Насчет легализации легких наркотиков Владимир Шматько высказался против. Ирина Шиба говорила о том, стоит ли  узаконить проституцию, отметив, что против такой инициативы.

Тему легализации игорного бизнеса раскрывал Евгений Осипчук, отметив, что выступает категорически против такого явления, а Алексей Паращенко высказался насчет однополых браков.

В финал проекта прошли Евгений Осипчук, Владимир Шматько и Оксана Жолнович.

Напомним, во втором прямом эфире Новых лидеров 2 участники проекта проходили детектор лжи.

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