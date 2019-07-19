У третьому прямому ефірі Нових лідерів 2 учасники проекту дискутували на суперечливі для України теми.

У третьому прямому ефірі національного телепроекту Нові лідери на ICTV п’ятеро учасників мали можливість висловити свою думку та подискутувати на важливі та суперечливі теми для українського суспільства.

За результатами жеребкування кожен з учасників отримав свою тему для виступу.

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Щодо легалізації легких наркотиків Володимир Шматько висловився категорично проти. Ірина Шиба говорила про те, чи варто узаконити проституцію, зазначивши, що проти такої ініціативи.

Тему легалізації грального бізнесу розкривав Євген Осипчук, зазначивши, що виступає категорично проти такого явища, а Олексій Паращенко висловився щодо одностатевих шлюбів.

У фінал проекту пройшли Євген Осипчук, Володимир Шматько та Оксана Жолнович.

Нагадаємо, у другому прямому ефірі Нових лідерів 2 учасники проекту проходили детектор брехні.